Сайт tamasharb.ru недоступен

Вероятность встретить привлекательную и благосклонную к вам девушку возрастает в геометрической прогрессии, если вы уже находитесь в компании:1) другой девушки;2) своей жены;3) своего более красивого и богатого друга. Роналд Байфилд

Смерть - это зачерненная сторона зеркала, без которой мы бы ничего не увидели. Сол Беллоу

Без противоположности ничто не обнаруживается. Я. Бёме

Я не хочу, чтобы меня цитировали. И не цитируйте то, что я сейчас сказал. Уинстон Бердетт

Если слушатели смотрят на часы, это еще ничего. Хуже, когда они начинают трясти часы, чтобы проверить, не остановились ли они. Уильям Норман Беркетт

Психиатр - это человек, задающий вам кучу дорогостоящих вопросов, которые совершенно бесплатно задает вам жена. Сэм Барделл

Если мешает грелка - значит, ты уже согрелся. Если мешает жена - значит, ты уже остыл. Рахиль Баумволь

Если вы можете решить задачу, это - упражнение; в противном случае, это - проблема. Ричард Белламан

Секс как деньги: иметь это хорошо, говорить об этом вульгарно. Тоня Берг

Надежда - это чаще всего отсроченное разочарование. Уолтер Бартон Балдри

Психоанализ - великое изобретение. Он позволяет любому чурбану почувствовать себя незаурядной натурой. Сэмюэл Берман

ВТОРАЯ АКСИОМА БЕРГЕРА: Зарплата, спущенная на бюджетное учреждение, не уничтожается, не возникает из ничего и подчиняется закону сообщающихся сосудов. Яков Бергер

Ни одного дня без доброго дела! Роберт Баден-Поуэлл

Если я слишком громок для вас, значит, вы слишком стары для меня. Стив Бейторс, рок-музыкант

Те, кто ничего не делает, никогда не ошибаются. Теодор де Банвий

Недоверие как метод выигрывает; недоверие как принцип проигрывает. Тадеуш Бахеньский

Никогда не поднимай руку на своего ребенка. Ты оставляешь незащищенным пах. Ред Баттонс

Не каждый, кто потерял веру, так уж сразу стал философом. Ралф Баллер

Антони Иден - лучший премьер-министр из тех, что у нас имеются. Ричард Батлер