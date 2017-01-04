Сайт tamasharb.ru недоступен

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Вероятность встретить привлекательную и благосклонную к вам девушку возрастает в геометрической прогрессии, если вы уже находитесь в компании:1) другой девушки;2) своей жены;3) своего более красивого и богатого друга.
Смерть - это зачерненная сторона зеркала, без которой мы бы ничего не увидели.
Без противоположности ничто не обнаруживается.
Я не хочу, чтобы меня цитировали. И не цитируйте то, что я сейчас сказал.
Если слушатели смотрят на часы, это еще ничего. Хуже, когда они начинают трясти часы, чтобы проверить, не остановились ли они.
Психиатр - это человек, задающий вам кучу дорогостоящих вопросов, которые совершенно бесплатно задает вам жена.
Если мешает грелка - значит, ты уже согрелся. Если мешает жена - значит, ты уже остыл.
Если вы можете решить задачу, это - упражнение; в противном случае, это - проблема.
Секс как деньги: иметь это хорошо, говорить об этом вульгарно.
Надежда - это чаще всего отсроченное разочарование.
Психоанализ - великое изобретение. Он позволяет любому чурбану почувствовать себя незаурядной натурой.
ВТОРАЯ АКСИОМА БЕРГЕРА: Зарплата, спущенная на бюджетное учреждение, не уничтожается, не возникает из ничего и подчиняется закону сообщающихся сосудов.
Ни одного дня без доброго дела!
Если я слишком громок для вас, значит, вы слишком стары для меня.
Те, кто ничего не делает, никогда не ошибаются.
Недоверие как метод выигрывает; недоверие как принцип проигрывает.
Никогда не поднимай руку на своего ребенка. Ты оставляешь незащищенным пах.
Не каждый, кто потерял веру, так уж сразу стал философом.
Антони Иден - лучший премьер-министр из тех, что у нас имеются.
Актер - нечто меньшее, чем мужчина; актриса - нечто большее, чем женщина.